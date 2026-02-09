L’avenir d’Apple Fitness+ reste flou. Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, le service de coaching sportif et de bien-être de la firme de Cupertino serait toujours « en cours d’évaluation », sans qu’aucune décision officielle n’ait encore été arrêtée sur son évolution.

Vers une fusion avec l’app Santé ?

Pour Mark Gurman, journaliste reconnu pour ses sources chez Apple, la piste la plus crédible serait une intégration plus étroite entre Fitness+ et l’application Santé. « Apple pourrait à terme fusionner Santé et Fitness+ d’une manière ou d’une autre, peut-être via un abonnement unique », avance Gurman. Une stratégie qui irait dans le sens d’une expérience plus unifiée autour du suivi de la condition physique et du bien-être.

Un repositionnement des services santé

Cette réflexion intervient alors qu’Apple aurait récemment mis en pause son projet d’Apple Health+, un service premium basé sur des recommandations médicales assistées par intelligence artificielle. Certaines fonctionnalités prévues seraient toutefois recyclées et intégrées progressivement dans les outils existants, sans lancement d’une offre autonome.

Lancé en 2020, Apple Fitness+ propose aujourd’hui des séances guidées de sport et de méditation accessibles depuis l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV. Aux États-Unis, l’abonnement est facturé 9,99 euros par mois ou 79,99 euros à l’année, et il est inclus dans le forfait Apple One Premier.

Alors que la santé numérique devient un axe stratégique majeur pour Apple, les prochains mois devraient clarifier la place de Fitness+ dans cet écosystème en mutation.