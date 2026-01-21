Apple poursuit l’expansion mondiale de son service de coaching numérique avec le lancement officiel d’Apple Fitness+ au Japon. Depuis aujourd’hui, les utilisateurs japonais peuvent accéder à l’onglet dédié dans l’application Fitness sur iPhone, marquant une étape stratégique pour Apple sur l’un de ses marchés clés en Asie.

Une offre accessible avec essai gratuit et abonnement mensuel

Pour accompagner ce lancement, Apple propose un mois d’essai gratuit. Passée cette période, l’abonnement est facturé 980 yens par mois ou 7 800 yens par an. Contrairement à d’autres régions, le service n’est pas inclus dans un pack Apple One au Japon, l’offre Premier n’étant pas disponible dans le pays.

Apple avait annoncé dès décembre dernier son intention de déployer Fitness+ au Japon au début de l’année 2026. Cette arrivée s’inscrit dans une vague plus large d’expansion récente du service vers près de trente nouveaux territoires, dont l’Inde, Singapour, Taïwan ou encore les Pays-Bas.

Des entraînements doublés en japonais et compatibles multi-écrans

Les séances d’entraînement et de méditation sont proposées avec un doublage numérique en japonais, enrichi chaque semaine de nouveaux contenus. Les utilisateurs peuvent également opter pour les versions originales en anglais ou pour des doublages en espagnol et en allemand. Cette fonctionnalité nécessite iOS 26.1, iPadOS 26.1 ou tvOS 26.1.

Un catalogue riche et des données de santé en temps réel

Apple Fitness+ donne accès à douze disciplines, dont la musculation, le yoga, le HIIT, le Pilates, la danse, le cyclisme, la boxe cardio et la méditation. Les séances peuvent être suivies sur iPhone, iPad ou Apple TV, avec un affichage en temps réel de la fréquence cardiaque, des calories brûlées et de la progression lorsque le service est associé à une Apple Watch ou à des AirPods Pro 3.

Avec cette ouverture au Japon, Apple Fitness+ est désormais disponible dans 49 pays et régions. Une étape supplémentaire pour Apple dans sa stratégie de services, qui vise à transformer l’écosystème matériel en plateforme complète dédiée au bien-être, à la santé et à la performance personnelle.