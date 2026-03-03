Apple propose aujourd’hui la bêta 3 (build 25E5223i) de macOS 26.4 sur Mac. Elle arrive 24 heures après la bêta 3 d’iOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4. Cela concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 3 disponible pour macOS 26.4

macOS 26.4 marque le retour des onglets compacts au niveau de Safari. Apple avait retiré cette option avec macOS Tahoe, alors qu’elle était disponible sur les versions antérieures. La voilà de retour avec la mise à jour. Aussi, une nouvelle option permet de limiter la recharge du Mac, comme c’est déjà le cas sur iPhone. Il est ainsi possible d’avoir une charge maximum de 80 à 100 %, ce qui peut améliorer la longévité de la batterie.

En outre, les utilisateurs de Mac Apple Silicon (puces M1, M2, etc) voient désormais s’afficher des avertissements concernant les applications qui utilisent encore Rosetta 2 car Apple prévoit de supprimer progressivement Rosetta après macOS 27. macOS Tahoe est également la dernière version de macOS qui fonctionnera sur les Mac avec les processeurs Intel.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas de développeurs, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous allez voir apparaître la bêta 3 de macOS 26.4. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à son installation.

Apple a déjà dit qu’iOS 26.4, macOS 26.4 et les autres mises à jour seront disponibles en version finale dans le courant du printemps. Il n’y a pas encore une date précise.