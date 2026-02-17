Lorsque macOS Tahoe et iPadOS 26 ont été lancés en septembre, Apple avait supprimé une option de présentation pourtant appréciée de nombreux utilisateurs de Safari : la barre d’onglets compacte. Cette disparition avait surpris la communauté car la firme de Cupertino retire rarement une fonctionnalité sans alternative immédiate. Bonne nouvelle, cette présentation fait son grand retour avec la bêta 1 de macOS 26.4 et d’iPadOS 26.4.

Image 9to5Mac

Le retour de la barre d’onglets compacte sur Safari

Beaucoup d’utilisateurs, en particulier ceux qui travaillent sur de petits écrans ou préfèrent les interfaces plus épurées, regrettaient l’absence de la barre d’onglets compacte sur leur Mac ou leur iPad. La fonction permet de rassembler dans une seule ligne l’ensemble des éléments de navigation (la barre d’adresse, les onglets actifs et les contrôles essentiels) offrant ainsi un gain d’espace et une expérience plus minimaliste.

La suppression initiale a peut être un lien avec la nouvelle interface Liquid Glass en place depuis iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe, Apple ayant sans doute voulu se concentrer sur la cohérence du nouveau design et la stabilité des fonctionnalités principales. Néanmoins, les retours critiques des utilisateurs n’ont pas tardé à se multiplier, poussant le fabricant à reconsidérer sa décision.

Désormais, grâce à la bêta 1 d’iPadOS 26.4 et macOS 26.4, le choix entre la barre d’onglets séparée et la barre d’onglets compacte réapparaît. Sur Mac, l’option se trouve directement au niveau de Réglages système ou des paramètres du navigateur, tandis que sur iPad, elle est accessible via l’application Réglages. En l’activant, Safari retrouve cette présentation appréciée par de nombreux utilisateurs.