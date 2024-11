Après Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding, et plusieurs épisodes de la franchise Resident Evil (RE VII, Village et RE 4 Remake), l’écosystème Apple (iOS/iPadOS/MacOS) accueille désormais de vrais gros jeux, même si cette offre semble toujours peiner à susciter l’engouement des Apple-users. Capcom ne baisse pas les bras et annonce que Resident Evil 2 Remake sera disponible sur les iPhone, iPad et Mac compatibles le 10 décembre prochain. RE 2 Remake sera téléchargeable gratuitement et le début du jeu pourra être joué sans bourse délier, et bien entendu il faudra débourser pas moins de 39,99 euros pour débloquer l’intégralité du jeu.

Ce prix extrêmement élevé n’a pas vraiment fonctionné avec les autres RE sur iOS/iPadOS/macOS (quelques milliers de ventes à peine pour la version iOS/iPadOS de RE Village), mais Capcom suit sa ligne directrice, peut-être pour rembourser les frais de portages. Quelles que soient les raisons de ce positionnement tarifaire, cela reste un risque pour l’éditeur japonais. A noter que l’interface du jeu a été revue pour tenir compte des spécificités des écrans mobiles, mais les plus réfractaires pourront toujours connecter leur manette Xbox Series ou PS5 préférée.