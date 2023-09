C’est la fête au gaming pour les propriétaires d’un iPhone 15 Pro/Pro Max : si l’on en croit le site officiel de Capcom, Resident Evil Village sera disponible dans l’App Store le 30 octobre 2023. Le jeu sera disponible sur les derniers iPhone ainsi que sur les iPad équipés de processeurs M1 ou M2. Le jeu sera téléchargeable gratuitement, mais pour aller au delà du chapitre d’introduction il faudra débourser pas moins d’une trentaine d’euros, puis environ 12 euros (toujours en conversion yen) pour l’expansion, soit dans les mêmes eaux que les tarifs de la version Mac déjà sortie il y a plus d’un an (mais plus disponible malheureusement).

Une bonne nouvelle venant rarement seule, Resident Evil 4 (version remaster) s’annonce aussi sur iOS et macOS et le jeu est en précommande dans l’App Store (sans date de sortie hormis un 31 décembre à ne pas prendre en compte). Etrangement, son prix est bien plus cher que le pourtant récent Resident Evil Village, soit 69,99 euros pour débloquer l’intégralité du jeu (le téléchargement est gratuit) puis 19,99 euros pour l’expansion « Separate Ways ». Voilà qui est tout de même extrêmement cher pour une version uniquement jouable sur son smartphone. Pour ne rien arranger Resident Evil 4 occupera presque 20 Go d’espace de stockage (version iOS et macOS), ce qui est tout simplement du jamais vu sur un mobile !