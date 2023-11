Annoncé lors de la Keynote de présentation des iPhone 15 Pro, la version iOS, iPadOS et macOS de Resident Evil 4 Remake a enfin une date de sortie. Le célèbre jeu de Capcom sera donc disponible dans l’App Store le 20 décembre prochain, sous la forme d’une app universelle qui tournera donc sur l’ensemble des plateformes sus-citées. Il sera nécessaire de disposer soit d’un iPhone 15 Pro (à minima) pour en profiter, soit d’un iPad/Mac équipé d’une puce Apple Silicon M1, M2 ou M3. Le jeu pourra être téléchargé gratuitement, mais il faudra débourser pas moins de 70 euros pour débloquer le jeu via un achat in-app..et encore 20 euros de plus pour la version Deluxe proposant du contenu supplémentaire (armes, tenues, etc.). Tout de même…

Le DLC Separate Ways sera lui aussi disponible, mais son tarif n’a pas encore été dévoilé. Etant donné le tarif très élevé de l’ensemble, on espère vivement que Capcom proposera la même remise au lancement que celle de Resident Evil Village (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), soit un rabais de 60% sur le prix initial.