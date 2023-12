Resident Evil 4 Remaster arrive dans 2 jours sur iPhone, iPad et Mac, et c’est bien sûr un petit évènement. Pour l’occasion, l’éditeur Capcom a prévu une belle surprise supplémentaires pour les joueurs « pommés » puisque le déverrouillage complet du jeu (en in app) sera proposé à une trentaine d’euros, soit 50% de réduction sur le prix standard, et ce pour toute la période de lancement ! Idem pour le pack DLC permettant de passer à l’édition Deluxe, qui sera proposé avec une ristourne de 25%. Pour rappel, le jeu sera disponible en version universelle sur iOS, iPadOS et macOS.



La sortie de la semaine, si l’on met de côté les titres Netflix Games dont on vous parle au fil de l’eau, c’est Metal Slug 2 ACA NEOGEO (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Le fabuleux jeu d’arcade de 1998 bénéficie ici de sauvegardes automatisées, de contrôleurs virtuels repositionnables sur l’écran et bien sûr, le tout sans aucune publicité et sans in-app. L’un des meilleurs titres de la série jouable sur mobile ? C’est chouette.



One Punch Man : World sera disponible dans l’App Store le 31 janvier prochain, mais malheureusement pas en France dans un premier temps. Les personnages Saitama, Genos, Mumen Rider, seront jouables, et l’on note la grande qualité… des cinématiques, ce qui n’est déjà pas si mal (c’est carrément plus beau que l’anime dont le jeu est pourtant adapté). Le gameplay reste encore un peu dans le flou, mais ça s’annonce tout de même plutôt pas mal dans le genre.