Sorti en 2005 sur GameCube, Resident Evil 4 est aujourd’hui considéré comme un classique du jeu vidéo et une référence absolue du genre survival-horror. Désormais, les joueurs iPhone, iPad et Mac peuvent suivre à leur tour les aventures de Leon S.Kennedy : Resident Evil 4 Remake est disponible via une seul app universelle pour Mac, iPhone et iPad (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Mac) ! Pour l’occasion, le jeu est disponible au lancement avec un tarif promo de -50% (soit 29,99 euros en achat in-app au lieu de 60 euros), tandis que le DLC Pack bénéficié d’une remise de 25% (soit 14,99 euros). Le chapitre inédit « Une autre voie » est proposé à 9,99 euros. A noter que le jeu pèse tout de même près de 64 Go, un record pour un titre iOS/iPadOS ! Les manettes virtuelles sont disponibles, mais les retours sont plutôt mauvais avec ce mode de contrôle, donc il vaudra mieux privilégier des manettes externes (DualShock de la PS4, manettes Xbox One et Xbox Series, mais pas les DualSense de la PS5).

Le pitch : » Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L’agent Leon S. Kennedy, l’un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu’à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d’une histoire de sauvetage audacieux et d’horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis. »