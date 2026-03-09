Apple aura 50 ans le 1er avril 2026, une longévité que Tim Cook attribue avant tout aux principes de Steve Jobs et à une culture d’entreprise qu’il considère comme fondamentalement impossible à dupliquer. Il affirme qu’Apple est unique en son genre.

Apple a dû « créer un nouveau muscle », reconnaît Tim Cook dans une interview accordée à David Pogue, auteur du livre Apple : The First 50 Years, dans l’émission Sunday Morning de CBS. L’entreprise fonctionne naturellement autour du prochain produit et de l’amélioration de l’existant, cherchant à anticiper les besoins que les utilisateurs n’ont pas encore identifiés. Le dirigeant assure qu’Apple ne regarde par dans le passé.

L’ADN de Steve Jobs est toujours présente chez Apple

Le poids de Steve Jobs, décédé en 2011, traverse toute la réflexion de Tim Cook. Les principes posés par le cofondateur d’Apple « vivent encore aujourd’hui », dit-il, notamment le fait d’enrichir les vies et recommencer sans cesse. Tim Cook évoque aussi un conseil personnel que Steve Jobs lui a transmis avant sa mort : ne jamais s’enliser dans la question « que ferait Steve ? » pour ne pas reproduire ce qu’il appelle le « problème Disney », la paralysie d’une organisation après la disparition de son fondateur Walt Disney. « C’était un tel cadeau pour moi », confie-t-il.

L’empreinte dépasse la simple gouvernance. « Ses principes sont l’ADN de cette entreprise 50 ans après sa création et j’espère qu’ils le seront encore dans 100 ans et 200 ans dans le futur, parce qu’ils sont si incroyables », déclare Tim Cook.

Une culture que personne ne peut copier

Pour Tim Cook, ce qui protège Apple de la concurrence en 2026 n’est ni un brevet ni un produit, mais quelque chose de bien moins tangible. « Je pense qu’Apple est un endroit unique. Il est impossible de le reproduire. C’est mon sentiment. Je connais beaucoup d’entreprises différentes et je pense qu’Apple est tout simplement unique en son genre », affirme-t-il.

Il identifie deux piliers indissociables : les personnes et la culture. La propriété intellectuelle compte, mais « ce sont les personnes qui créent cette propriété intellectuelle ». « C’est la culture qui crée l’innovation avec la propriété intellectuelle », ajoute-t-il. Bâtir cette culture exige de recruter les bonnes personnes, qui recrutent elles-mêmes les bonnes personnes, pour former peu à peu une organisation complète. « Je pense qu’il est très difficile de répliquer une culture. Cela prend beaucoup de temps », dit Tim Cook.

Que faut-il s’attendre pour les 50 ans d’Apple ? Tim Cook a précédemment affirmé qu’il y aura quelque chose, du moins pour les employés. Rien n’est moins sûr pour les utilisateurs d’iPhone, de Mac et d’autres produits.