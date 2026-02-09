Tim Cook a organisé une réunion avec les employés d’Apple et ce fut notamment l’occasion de parler des 50 ans de l’entreprise. Apple a vu le jour le 1er avril 1976. Son 50e anniversaire est donc dans moins de deux mois.

Tim Cook parle des 50 ans d’Apple

L’idée sera de célébrer les 50 ans d’Apple. Tim Cook a déclaré :

Ces derniers temps, je me surprends à réfléchir plus que d’habitude à Apple parce que nous travaillons sur la manière de marquer ce moment : 50 ans. C’est une réalisation extraordinaire. Nous avons replongé dans de vieilles archives, de vieilles photos. Nous avons revisité les produits, les services, les personnes et je suis frappé par tout ce qu’Apple a changé, par l’ampleur d’Apple a sur le monde, par tout ce qu’Apple a apporté au monde. Allons-nous célébrer cela ? Vous pouvez en être sûr. Nous ne sommes pas encore prêts à dire exactement comment, alors restez à l’écoute. Oui. Nous ne sommes pas une culture tournée vers le passé. Le groupe de personnes qui travaille là-dessus a donc dû, en quelque sorte, développer un muscle différent car notre réflexe naturel est toujours de regarder vers l’avenir. Nous avons vraiment dû travailler dur pour parvenir à un état de réflexion, mais quand on s’arrête vraiment et qu’on prend le temps de penser aux cinquante dernières années, cela vous remplit le cœur de joie. Vraiment. Je vous promets qu’il y aura une célébration.

Étant donné que le message du patron d’Apple s’adressait ici aux employés, on peut se douter que la fête évoquée les concernera. Cela étant dit, il n’est pas impossible que le fabricant prépare également quelque chose pour le grand public. Mais il n’y a pas encore d’information à ce sujet.