Tim Cook a profité d’une réunion générale avec les employés d’Apple pour tracer la feuille de route de l’entreprise. Le dirigeant a confirmé que de nouveaux appareils tirant parti de l’intelligence artificielle étaient en préparation, qualifiant cette technologie d’« opportunité la plus profonde de notre vie » selon des propos rapportés par Bloomberg.

De nouveaux produits Apple avec l’IA en approche

Loin de craindre la concurrence qui multiplie les lancements de gadgets dédiés à l’IA, le patron d’Apple affiche une certaine confiance. « Il y aura de nouvelles catégories de produits et de services rendues possibles grâce à l’IA », a-t-il déclaré, assurant qu’aucune autre entreprise n’est mieux placée qu’Apple pour intégrer ces avancées de manière significative pour les utilisateurs. Cette offensive technologique s’inscrit dans un contexte économique porteur, marqué par des résultats financiers records lors du dernier trimestre et la croissance continue de la division des services.

Un renouvellement des dirigeants jugé « naturel »

L’avenir de la direction a constitué un point central de l’intervention, alors que l’entreprise traverse une vague de départs historiques. Jeff Williams (ex-directeur des opérations), Lisa Jackson (ex-responsable des affaires environnementales) et Kate Adams (ex-directrice juridique) ont tous annoncé leur retraite en l’espace de quelques semaines. Tim Cook a tenu à rassurer ses équipes en qualifiant ces changements de « soigneusement orchestrés » et non de surprises.

« C’est une partie importante du leadership que de penser à ces choses et d’avoir des plans en place », a-t-il expliqué, omettant toutefois de citer les départs récents de John Giannandrea (ex-responsable de l’IA) et d’Alan Dye (ex-responsable du design). Le patron d’Apple a insisté sur son obsession personnelle pour la planification de la succession à long terme, se projetant sur qui dirigera Apple dans 5, 10, voire 15 ans. Il a banalisé cette transition générationnelle : « Quand les gens atteignent un certain âge, certains vont prendre leur retraite. C’est quelque chose de naturel ».

Apple va fêter ses 50 ans… et la pénurie de RAM

Le mois d’avril marquera le demi-siècle d’existence d’Apple, une étape que Tim Cook promet de célébrer dignement. « J’ai été inhabituellement pensif à propos d’Apple ces derniers temps […] Quand vous vous arrêtez vraiment pour penser aux 50 dernières années, cela fait chanter votre cœur », a-t-il confié, garantissant des festivités pour marquer ce moment historique.

Mais avant de souffler les bougies, l’entreprise doit affronter une réalité industrielle complexe : la pénurie mondiale de mémoire vive. Tim Cook a reconnu qu’il s’agissait d’un « vrai problème » que l’entreprise devra gérer. Le directeur des opérations, Sabih Khan, est actuellement focalisé sur cette crise, explorant une gamme d’options pour contourner les obstacles d’approvisionnement.

Parallèlement à ces défis techniques, Apple continue de pousser ses pions à l’international. Le dirigeant a souligné les progrès réalisés en Inde et en Malaisie, des marchés émergents où la part de marché de la marque reste modeste mais où le potentiel est jugé immense.

Un dernier thème a été le cas de l’immigration aux États-Unis sous l’administration Trump. Tim Cook a promis de protéger ses employés. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.