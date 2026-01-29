Apple a publié ses résultats financiers qui concernent le premier trimestre de son année fiscale 2026. Cela correspond au quatrième trimestre de 2025 dans notre calendrier.

Il s’agit ici du trimestre le plus important de l’année pour deux raisons essentiellement. La première est qu’il correspond au moment où les nouveaux iPhone (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air cette fois-ci) sont réellement disponibles. Ils sont techniquement arrivés au trimestre précédent, mais leurs premières ventes ont seulement représenté quelques jours à la fin septembre. La seconde raison est qu’il y a la période des fêtes de fin d’année, et notamment Noël. C’est toujours une période importante pour les achats avec les cadeaux.

Les résultats financiers d’Apple du T1 2026

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 143,76 milliards de dollars, contre 124,30 milliards de dollars l’an dernier à la même période, soit une hausse de 15,66 %. Le bénéfice net s’établit à 42,1 milliards de dollars, contre 33,92 milliards de dollars il y a un an. La hausse est ici de 24,12 %. Du côté du bénéfice par action, il a été de 2,84 dollars contre 2,40 dollars à base comparable. Pour leur part, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 138,48 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,67 dollars.

Voici le détail :

iPhone : 85,27 milliards de dollars de revenus ( +23,33 % par rapport à la même période il y a un an)

85,27 milliards de dollars de revenus ( par rapport à la même période il y a un an) Mac : 8,39 milliards de dollars ( -6,69 % )

8,39 milliards de dollars ( ) iPad : 8,60 milliards de dollars de revenus ( +6,67 % )

8,60 milliards de dollars de revenus ( ) Apple Watch et autres accessoires : 11,49 milliards de dollars ( -2,16 % )

11,49 milliards de dollars ( ) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 30,01 milliards de dollars ( +13,94 % )

À la suite de la publication des résultats financiers qui dépassent les attentes, l’action d’Apple (AAPL) est en hausse de 2,07 % à 263,63 dollars en post-séance à la Bourse.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple est fier d’annoncer un trimestre remarquable et record, avec un chiffre d’affaires de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l’année dernière et bien au-dessus de nos attentes. L’iPhone a connu son meilleur trimestre grâce à une demande sans précédent, avec des records historiques dans tous les segments géographiques et les services ont également atteint un chiffre d’affaires record, en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière. Nous sommes également ravis d’annoncer que notre base installée compte désormais plus de 2,5 milliards d’appareils actifs, ce qui témoigne de l’incroyable satisfaction de nos clients pour les meilleurs produits et services au monde.

Kevan Parekh, directeur financier d’Apple :