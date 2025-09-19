C’est le jour J, ce 19 septembre 2025 marque la disponibilité des iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Cela fait suite à l’ouverture des précommandes il y a une semaine.

Le modèle qui se distingue réellement cette année est l’iPhone Air. Sa particularité est d’être très fin avec une épaisseur de seulement 5,6 mm. Le téléphone est également très léger. Mais la finesse implique quelques compromis, notamment le fait d’avoir une plus petite batterie que les autres modèles, ce qui joue sur l’autonomie.

En complément, il y a l’iPhone 17 qui adopte l’écran ProMotion, permettant d’avoir enfin un taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz sur un modèle non-Pro. Viennent enfin les iPhone 17 Pro et Pro Max qui adoptent un bloc photo plus large cette année, ainsi que d’autres améliorations, dont une chambre à vapeur pour mieux dissiper la chaleur.

L’iPhone 17 débute à 969 euros. L’iPhone Air commence à 1 229 euros. Pour l’iPhone 17 Pro, le premier prix est 1 329 euros. Et pour l’iPhone 17 Pro Max, il faut débourser 1 479 euros.

