Ensemble, les iPhone 17 et 17 Air auront le droit à neuf coloris si l’on en croit une nouvelle fuite venant du leaker coréen yeux1122. Elle est raccord avec de précédentes informations à ce sujet.

Les coloris des iPhone 17 et 17 Air

Des fabricants d’accessoires commencent à produire des anneaux de protection pour les iPhone 17 et 17 Air dans des couleurs assorties à leurs finitions, révélant ainsi les options auxquelles il faut s’attendre.

Pour l’iPhone 17, Apple proposerait les coloris noir, argent, bleu, vert et violet. Une précédente rumeur avait déjà indiqué qu’Apple testait les modèles vert et violet.

En ce qui concerne l’iPhone 17 Air, Apple proposerait les coloris noir, argent, or et bleu.

Pour rappel, Apple propose l’iPhone 16 en noir, blanc, outremer, sarcelle et rose. Ces deux derniers ne seront visiblement plus d’actualité avec l’iPhone 17, au profit d’un modèle vert et d’un modèle violet. Quant à l’iPhone 17 Air, qui va remplacer l’iPhone 16 Plus, on retrouverait une sélection de couleurs beaucoup plus discrètes, au point de rappeler la gamme Pro.

Les rumeurs ont déjà indiqué que l’iPhone 17 devrait essentiellement garder le même design général que l’iPhone 16. Malgré tout, il y aura des améliorations, dont un écran 120 Hz de lieu de 60 Hz actuellement. Pour l’iPhone 17 Air, les fuites font état d’un modèle très fin (5,5 mm d’épaisseur) avec un seul capteur photo à l’arrière et uniquement le support de l’eSIM.