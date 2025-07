Apple proposerait quatre coloris pour son iPhone 17 Air et un rendu permet de se faire une idée du résultat final. On retrouverait les coloris noir, argent, or clair et bleu clair.

Un aperçu des coloris de l’iPhone 17 Air

Le rendu et la fuite du jour viennent du leaker Majin Bu. Il vient confirmer une information précédemment partagée par Fixed Focus Digital, un autre leaker qui a déjà eu de bons scoops au fil des mois au sujet d’Apple et tout particulièrement des iPhone.

Les coloris noir et argent pour l’iPhone 17 Air sont assez standards en soi. Pour ce qui est du modèle bleu clair, ce serait différent de celui proposé par Apple avec de précédents iPhone. On serait plus proche du bleu qu’Apple propose avec son MacBook Air M4.

Pour le MacBook Air M4, Apple a choisi le nom « bleu ciel » pour le coloris. Il est possible que ce soit la même chose pour l’iPhone 17 Air, bien que ce ne soit pas confirmé en l’état.

Apple devrait logiquement annoncer l’iPhone 17 Air au mois de septembre, aux côtés des autres modèles. Les rumeurs indiquent que le smartphone aura un écran OLED de 6,6 pouces, une puce A19 Pro « bridée », 12 Go de RAM, un seul capteur photo, un seul haut-parleur et visiblement une moins bonne autonomie. Cela s’explique par la finesse de 5,5 mm, ce qui n’aide pas pour mettre une grande batterie.