L’iPhone 17 Air, attendu pour septembre, pourrait décevoir sur un point crucial : son autonomie. Lors de tests internes, Apple a constaté que seulement 60 % à 70 % des utilisateurs pourraient l’utiliser toute une journée sans recharge, contre 80 % à 90 % pour les autres modèles d’iPhone, selon The Information.

La finesse joue sur l’autonomie de l’iPhone 17 Air

Cette baisse de performance s’expliquerait par son design ultra-fin : avec seulement 5,5 mm d’épaisseur, il deviendrait le modèle d’iPhone le plus mince jamais conçu. Pour compenser l’autonomie de l’iPhone 17 Air, Apple va proposer une coque avec batterie intégrée. Ce serait assez cocasse en soi parce que cela viendrait ajouter de l’épaisseur et on ne serait plus vraiment sur un iPhone très fin par rapport aux autres modèles.

Si Apple commercialise effectivement une coque avec batterie intégrée pour l’iPhone 17 Air, ce serait un retour à une stratégie abandonnée depuis l’iPhone 11. La firme avait ensuite opté pour la batterie externe MagSafe (MagSafe Battery Pack), qui est finalement abandonnée.

De leur côté, les fournisseurs d’Apple semblent sceptiques quant au succès de ce nouveau modèle. Sa forme inédite et ses spécifications techniques – un seul haut-parleur, un unique capteur photo et l’absence de carte SIM physique (support seulement pour l’eSIM) – pourraient freiner la demande. Résultat, seulement 10 % de la capacité de production de la gamme des iPhone 17 lui serait initialement consacrée.

C’est à se demander si les acheteurs seront prêts à sacrifier de l’autonomie pour un design plus élégant. Une question qui pourrait bien déterminer le succès (ou l’échec) de ce modèle.