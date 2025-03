L’autonomie pour l’iPhone 17 Air pourrait être intéressante, puisque le smartphone d’Apple embarquerait une batterie à haute densité selon les dires de Ming-Chi Kuo. L’analyste précise que la même technologie sera présente dans l’iPhone pliable.

« [L’iPhone 17 Air] utilisera les mêmes cellules de batterie à haute densité que l’iPhone 17 ultrafin », indique Kuo. Il ne donne pas plus de précision à ce sujet, comme la capacité exacte.

La particularité de l’iPhone 17 Air est qu’il sera très fin. Les rumeurs parlent d’une épaisseur de seulement 5,5 mm. En comparaison, l’iPhone 6, qui est actuellement le smartphone le plus fin d’Apple, a une épaisseur de 6,9 mm. Il y aurait donc une différence assez notable. Mais certaines personnes ont naturellement des craintes concernant la batterie qu’Apple utilisera parce que la finesse ne devrait pas aider à avoir un modèle performant. Mais le fabricant a visiblement trouvé une parade avec une batterie à haute densité.

En soi, des signes ont déjà montré que l’iPhone 17 Air devrait avoir le droit à quelques optimisations pour proposer une autonomie correcte. Il y a déjà le choix du modem C1 d’Apple. Celui-ci a fait ses débuts dans l’iPhone 16e et les tests ont montré qu’il est moins gourmand en énergie que les modems de Qualcomm présents dans les autres iPhone. De plus, l’iPhone 17 Air n’aurait qu’un seul capteur photo, ce qui laissera un peu plus de place pour une batterie plus large. Enfin, il y a cette fameuse batterie à haute densité évoquée aujourd’hui.

Apple devrait annoncer son iPhone 17 Air en septembre, aux côtés des autres modèles de la gamme. Il remplacera l’iPhone 16 Plus.