Il ne faudrait pas s’attendre à une amélioration notable pour la vitesse de charge en filaire des iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max. Les smartphones d’Apple prévus pour cette année atteindront 35 W selon les informations de l’analyste Jeff Pu.

Officiellement, les iPhone 16 proposent une charge filaire jusqu’à 30 W. Mais ce cap a déjà été dépassé à quelques reprises par certains testeurs. ChargerLAB par exemple a pu atteindre un pic de 37 W avec les iPhone 16 Pro. D’autres comme PhoneArena sont montés jusqu’à 38 W. Mais il s’agissait de pics et non de 37 ou 38 W du début à la fin de la charge.

Qu’en est-il de la recharge sans fil des iPhone 17 ? Jeff Pu ne donne pas d’informations ici. Pour leur part, les iPhone 16 peuvent atteindre 25 W.

La concurrence des smartphones chinois

Ainsi, les iPhone 17 feraient un poil mieux avec 35 W contre 30 W pour leurs prédécesseurs. On ne peut pas dire que la différence soit notable. En comparaison, certains constructeurs chinois de smartphones font beaucoup mieux. Par exemple, le Redmi K70 Ultra de Xiaomi monte à 120 W et permet d’avoir une charge complète en un peu plus de 20 minutes. On peut également citer le OnePlus 13 qui supporte une charge de 100 W. Il lui faut 36 minutes pour une charge complète.

S’ajoute à cela le fait que quelques constructeurs de smartphones chinois (dont OnePlus) se mettent aux batteries silicium-carbone au lieu du lithium-ion. Cela permet d’avoir de plus grosses capacités, avec 6 000 et même 7 000 mAh. D’ailleurs, une récente rumeur a indiqué que les Galaxy S26 de Samsung devraient passer à une batterie silicium-carbone.