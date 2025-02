Apple aurait décidé d’équiper tous les iPhone 17 de l’écran OLED haute performance « M14 » de Samsung selon le leaker Instant Digital. Une décision stratégique qui pourrait améliorer l’expérience utilisateur en matière de luminosité et de longévité des écrans, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités liées au taux de rafraîchissement.

L’écran M14 de Samsung, qui équipe déjà les iPhone 16 Pro et Pro Max, présente des améliorations notables par rapport au précédent modèle M13. Le M14 permet une augmentation de 30 % de la luminosité tout en offrant une meilleure durabilité. Cette avancée est rendue possible grâce à des matériaux plus efficaces dans la couche émettrice bleue, améliorant ainsi les performances de l’écran au fil du temps. Cela pourrait représenter un avantage pour l’iPhone 17, puisque le Galaxy S25 Ultra de Samsung utilise encore une version améliorée de l’ancien M13, tandis que l’iPhone 17 pourrait bénéficier d’un affichage objectivement supérieur dans certains domaines.

ProMotion pour tous les modèles

Apple étendra également ProMotion à l’ensemble de ses iPhone 17, une technologie qui permet un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz pour un défilement plus fluide. Ce taux de rafraîchissement variable sera également capable de descendre à 1 Hz pour un affichage toujours actif. Cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur les iPhone Pro, elle va maintenant arriver sur les autres modèles.

En parallèle, la taille des écrans devrait également être revue, avec l’iPhone 17 Air qui devrait faire 6,6 pouces, tandis que l’iPhone 17 standard bénéficierait d’une dalle de 6,27 pouces (contre 6,1 pouces sur l’iPhone 16 standard).