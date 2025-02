Les premiers tests 5G de l’iPhone 16e qui embarque le modem C1 d’Apple révèlent des résultats encourageants. Cela vient confirmer en grande partie les annonces d’Apple, ainsi que les premiers tests du smartphone.

Le site chinois Geekerwan a réalisé divers tests en 5G sur l’iPhone 16e, en utilisant une tour cellulaire synthétique dans son laboratoire. Les résultats montrent que l’iPhone 16e se comporte de manière similaire à l’iPhone 16 en matière de connectivité, avec des débits et une fiabilité comparables.

Une consommation d’énergie réduite

L’un des points forts de l’iPhone 16e concerne l’efficacité énergétique, un aspect que Geekerwan a particulièrement observé. Selon leurs mesures, l’iPhone 16e consomme nettement moins d’énergie grâce au modem C1 d’Apple, par rapport au modem Qualcomm utilisé dans l’iPhone 16. Apple annonce que ce modem C1 est jusqu’à 25% plus économe en énergie, et les tests confirment cette affirmation, avec une consommation moyenne de 0,67 watt pour l’iPhone 16e, contre 0,88 watt pour l’iPhone 16 en conditions de signal élevé. Cette différence atteint environ 24%, ce qui confirme l’amélioration de l’efficacité énergétique dans des conditions de haute couverture réseau.

L’élément notable du modem Apple C1 est qu’il ne supporte pas la 5G millimétrique (mmWave) contrairement au modem équivalent de Qualcomm dans les iPhone 16. La 5G millimétrique propose les meilleurs débits, mais son déploiement est pour l’instant limité.

En matière d’autonomie, l’iPhone 16e a obtenu des résultats intéressants lors d’un test de streaming vidéo en 5G, avec une durée de 7 heures et 53 minutes, contre 7 heures pour l’iPhone 16 et 6 heures 54 minutes pour l’iPhone 16 Pro. Cependant, il est difficile de déterminer dans quelle mesure cette amélioration de l’autonomie provient du modem plus efficace ou de la batterie plus grande de l’iPhone 16e. En effet, l’iPhone 16e est équipé d’une batterie de 3961 mAh, en hausse de 11 % par rapport à l’iPhone 16. Il semble donc que l’autonomie prolongée soit le résultat d’une combinaison de la batterie plus grande et de l’efficacité du modem.