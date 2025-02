Apple a franchi une étape majeure en dotant l’iPhone 16e de son premier modem conçu en interne, le C1. Ce nouveau composant marque une avancée stratégique de la part d’Apple, l’objectif ici étant de réduire la dépendance à Qualcomm. Toutefois, le C1 ne prend pas en charge la technologie mmWave 5G ultra-rapide, se limitant aux réseaux sub-6 GHz. Si l’on s’en tient aux fuites les plus récentes, cette limitation devrait donc également concerner l’iPhone 17 Air attendu en 2025 (modèle qui disposerait de la puce C1 d’Apple), tandis que les iPhone 17 Pro et Pro Max continueront d’utiliser les modems plus performants de Qualcomm qui prennent bien en charge le 5G millimétrique. On notera cependant que bien que le mmWave offre des vitesses de transfert extrêmes sur de courtes distances, le sub-6GHz reste largement dominant à l’échelle mondiale.

Apple travaillerait déjà sur un modem 5G de deuxième génération, prévu pour l’iPhone 18 en 2026, qui inclurait enfin la prise en charge du mmWave, de façon à offrir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 6 Gbps (contre 4 Gbps pour le C1). Une troisième génération de modem, attendue en 2027, pourrait même surpasser les technologies de Qualcomm en termes de performances et d’intégration de l’IA.