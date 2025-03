Les fuites pour l’iPhone 17 Air sont nombreuses en ce moment et une nouvelle montre une coque qui confirme le bloc photo allongé. La fuite du jour vient du leaker Sonny Dickson.

Il faut savoir que certains accessoiristes arrivent à obtenir en avance le design et les dimensions des nouveaux iPhone avant même l’annonce par Apple. Les accessoiristes dans cette situation se chargent généralement de récupérer l’information auprès de sources sur les chaînes de production. Cela leur permet de créer des coques avant la sortie afin d’être prêts dès la commercialisation.

Ici, la coque pour l’iPhone 17 Air montre le bloc photo allongé qui rappelle sérieusement les smartphones Pixel de Google. Les précédentes fuites ont déjà indiqué que le smartphone aura un capteur photo d’un côté et le flash de l’autre.

Here’s your first look at a case for the iPhone 17 Air. If you didn’t know an Air was coming, you’d swear it was a Google Pixel case. pic.twitter.com/Qx4Smzh5Zo

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 19, 2025