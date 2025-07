Une nouvelle fuite révèle que la majorité des iPhone 17 bénéficieront d’une augmentation de la RAM par rapport aux iPhone 16. Mais l’iPhone 17 standard ne progresserait pas.

12 Go de RAM pour (presque) tous les iPhone 17

D’après le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max disposeront chacun de 12 Go de RAM. En revanche, l’iPhone 17 standard conserverait les 8 Go de RAM que l’on retrouve à ce jour sur l’ensemble des iPhone 16. Cette répartition rejoint une précédente information de l’analyste Ming-Chi Kuo qui anticipait 12 Go de RAM pour trois des quatre modèles. Kuo hésitait sur la quantité de RAM pour l’iPhone 17 de base, évoquant d’éventuelles contraintes d’approvisionnement du côté d’Apple et des fournisseurs. La fuite du jour semble trancher en faveur des 8 Go.

Voici les détails de la quantité de RAM pour les différents iPhone 17 selon les fuites :

iPhone 17 : 8 Go

iPhone 17 Air : 12 Go

iPhone 17 Pro : 12 Go

iPhone 17 Pro Max : 12 Go

En comparaison, les iPhone 16 se limitent à :

iPhone 16 : 8 Go

iPhone 16 Plus : 8 Go

iPhone 16 Pro : 8 Go

iPhone 16 Pro Max : 8 Go

Le passage à 12 Go de RAM sur trois des quatre modèles iPhone 17 pourrait répondre aux besoins croissants des applications et fonctionnalités gourmandes, notamment en intelligence artificielle et en multitâche. Cette évolution positionne les modèles Air, Pro et Pro Max comme des options plus intéressantes, tandis que le modèle de base reste aligné sur les standards actuels.

Des changement sur les modèles Air, Pro et Pro Max

De manière générale, les rumeurs montrent bien que l’iPhone 17 standard devrait connaître peu d’évolution par rapport à l’iPhone 16. Il faudra surtout se tourner vers les iPhone 17 Air, Pro et Pro Max pour avoir des nouveautés. L’iPhone 17 Air sera un tout nouveau modèle avec une finesse de 5,5 mm et uniquement le support de l’eSIM. Quant aux deux modèles Pro, ils auront un changement à l’arrière avec un bloc photo beaucoup plus imposant que la gamme actuelle.