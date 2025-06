L’iPhone 17 standard va visiblement avoir un changement de couleur, avec Apple qui testerait actuellement deux nouveaux coloris : vert et violet/mauve selon le leaker Majin Bu.

Nouveaux coloris pour l’iPhone 17

Si l’on en croit la fuite du jour, Apple teste ces deux coloris pour l’iPhone 17, mais seulement un modèle pourrait être conservé à l’arrivée. A priori, Apple aurait une préférence pour le modèle violet/mauve.

Majin Bu a de bonnes informations en général. Par exemple, il fut le premier à dévoiler que l’iPad aurait une barre des menus avec iPadOS 26, comme sur Mac. Mais il lui arrive de faire des erreurs. Par exemple, il avait annoncé qu’iOS 26 proposerait Stage Manager sur les iPhone équipés d’un port USB-C. Mais cette fonctionnalité n’est pas disponible… du moins pas avec la première bêta. Apple n’a également rien dit lors de la keynote à la WWDC 2025.

Pour rappel, l’iPhone 17 devrait logiquement être annoncé par Apple au mois de septembre. Le smartphone embarquerait la puce A18, à savoir la même qu’il y a dans l’iPhone 16. On retrouverait 8 Go de RAM, là encore comme l’iPhone 16. Mais le smartphone aura des nouveautés, comme un écran de 120 Hz et un capteur photo frontal de 24 mégapixels. En comparaison, l’iPhone 16 a un écran de 60 Hz et un capteur photo frontal de 12 mégapixels.

Un autre changement pour l’écran sera sa taille. Apple proposerait ici une dalle de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour la génération actuelle.