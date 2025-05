L’iPhone 17 pourrait bien être décevant, du moins en ce qui concerne le processeur et la quantité de RAM. Selon de nouvelles informations de l’analyste Jeff Pu, Apple ne changerait rien par rapport à l’iPhone 16 existant.

Pas de changement pour le processeur et la RAM

L’iPhone 17 embarquerait le processeur A18, à savoir la même que l’on retrouve dans l’iPhone 16. La production de la puce sera toujours réalisée par TSMC avec son processus de gravure de deuxième génération en 3 nm. Celui-ci a pour nom N3E. Pour sa part, l’iPhone 17 Air aurait la nouvelle puce A19. De leur côté, les iPhone 17 Pro et Pro Max auraient le droit à la puce A19 Pro, qui sera la plus puissante du lot, ce qui n’est pas une surprise.

En ce qui concerne la mémoire vive, Apple proposerait 8 Go de RAM sur l’iPhone 17, soit exactement la même chose que son prédécesseur. Pas plus tard que le mois dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo avait annoncé que les iPhone 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max passeraient à 12 Go contre 8 Go actuellement. Il avait ajouté qu’Apple hésitait encore pour mettre 8 ou 12 Go sur l’iPhone 17 standard. La décision a visiblement été prise et ce serait 8 Go.

Quelques améliorations malgré tout

Ainsi, l’iPhone 17 ne devrait pas être très intéressant si l’on regarde sous le capot au niveau des composants. Néanmoins, le smartphone aura un élément intéressant : un écran avec un taux de rafraichissement pouvant atteindre 120 Hz. En comparaison, l’iPhone 16 a un taux de rafraichissement de 60 Hz. Les modèles Pro profitent déjà du 120 Hz, Apple utilise le terme « ProMotion ».

D’autre part, l’iPhone 17 aura un écran plus grand de 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour son prédécesseur. Il y aura également de l’amélioration au niveau de la photo avec un capteur frontal de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le modèle existant.