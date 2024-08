Des améliorations seront au rendez-vous avec les iPhone 17 de 2025 et l’une d’entre elles serait un capteur photo à selfie de 24 mégapixels. Ce sera valable pour tous les modèles selon l’analyste Jeff Pu.

Tous les iPhone 15 ont un capteur photo frontal de 12 mégapixels avec cinq éléments de lentille en plastique. Avec les iPhone 17, 17 Slim, 17 Pro et 17 Pro Max, Apple passerait à un capteur de 24 mégapixels avec six éléments de lentille en plastique.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué un tel capteur en janvier dernier. Le fait que Jeff Pu partage aussi cette information suggère qu’il y a du mouvement au niveau des fournisseurs d’Apple.

Avec le passage à 24 mégapixels, les photos peuvent conserver leur qualité même lorsqu’elles sont recadrées, ce qui offre une plus grande souplesse en matière de post-traitement. Un objectif en six parties améliorerait aussi légèrement la qualité de l’image, car chaque élément est conçu pour corriger les différentes aberrations et distorsions, ce qui permet d’obtenir des photos plus claires et plus précises.

Nous avons encore un peu de temps avant de découvrir les iPhone 17. Apple devrait logiquement les présenter en septembre 2025. Quelques rumeurs ont déjà circulé à leur sujet, tout particulièrement un supposé iPhone 17 Slim qui viendrait remplacer les iPhone Plus qui existent depuis plusieurs générations maintenant.