Apple propose chaque année des améliorations pour les capteurs photo et l’histoire se répétera en 2024 avec les iPhone 16, ainsi qu’en 2025 avec les iPhone 17. The Information dévoile quelques détails.

Des détails pour les iPhone 16

Les iPhone 16 auront le droit à un nouveau bouton Capture sur le côté droit. De précédentes rumeurs ont indiqué que ce bouton sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.

Au-delà de la partie photo, les iPhone 16 et 16 Pro auront un moyen légèrement plus facile de remplacer les batteries, comme cela avait déjà été évoqué avec de précédentes fuites. Par ailleurs, les nouveaux smartphones utiliseront une feuille de graphite plus grande à l’intérieur du châssis pour répondre aux problèmes de surchauffe. Cette mesure fait suite aux inquiétudes exprimées l’année dernière par les utilisateurs de l’iPhone 15 au sujet de la surchauffe. Une mise à jour d’iOS a permis de résoudre ce problème, mais les modifications apportées à la conception de l’iPhone 16 devraient encore améliorer les performances thermiques.

Un changement photo avec l’iPhone 17

Vient ensuite le cas de l’iPhone 17. Au moins un modèle comprendra une amélioration notable du capteur photo permettant de contrôler la taille de l’ouverture à l’aide d’un système mécanique.

L’ouverture, c’est-à-dire l’ouverture de l’objectif par laquelle la lumière pénètre, était fixe et non variable. Cela nécessitait des compromis entre la quantité de lumière que l’objectif pouvait capter et la profondeur de champ d’un objet. Une ouverture variable permettra aux photographes utilisant l’iPhone de créer un effet de profondeur de champ naturel, également appelé bokeh, dans lequel le sujet reste net tandis que l’arrière-plan est flou.