Apple travaille sur une nouvelle technologie qui faciliterait le remplacement de la batterie au niveau des iPhone, selon The Information. Ce système, qui pourrait être en place dès l’iPhone 16, fait suite à une pression de l’Europe. La Commission européenne veut que les fabricants de smartphones facilitent le remplacement des batteries.

Actuellement, pour remplacer une batterie d’iPhone, il faut utiliser une pince pour retirer la batterie existante, qui est maintenue en place par des bandes adhésives. Il faut ensuite utiliser une machine et un plateau spécialisés pour mettre la nouvelle batterie en place… du moins si on veut faire du bon travail. Certaines personnes n’utilisent pas une machine et s’en sortent quand même.

La nouvelle technologie, connue sous le nom de décollement adhésif induit par l’électricité, consiste à encastrer la batterie dans du métal, plutôt que dans une feuille d’aluminium comme c’est le cas actuellement. Cela permettrait de déloger la batterie du châssis en lui administrant une petite décharge électrique. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué ce système de boîtier en métal pour l’iPhone 16 Pro.

Sans surprise, Apple recommandera toujours aux utilisateurs de visiter un Apple Store ou du moins de se rendre dans un centre de réparation agréé pour faire changer la batterie de l’iPhone.

Si tout se passe comme prévu, au moins une variante de l’iPhone 16 aura le changement. Il faudrait attendre les iPhone 17 de 2025 pour avoir le nouveau procédé sur tous les modèles.