C’est désormais acquis : le modèle d’iPhone Pro Max bénéficie de spécifications qui lui sont propres, au delà bien sûr de la taille de l’écran. L’iPhone 16 Pro Max ne dérogera évidemment pas à la règle. L’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé, annonce que la batterie de modèle sera composée de cellules avec une densité énergétique ((Wh/kg) accrue. En somme, soit la batterie sera plus durable pour des dimensions similaires à celle de l’iPhone 15 Pro Max, soit la durée de vie sera équivalente pour une batterie de plus petite taille, ce qui laisserait de la place pour d’autres composants. « [Cette nouvelle batterie] présente l’avantage d’une durée de vie plus longue de la batterie avec la même taille de batterie ou d’une taille de batterie inférieure avec la même taille de batterie, toujours pour la même autonomie de batterie. »

Toujours selon Kuo, Apple utiliserait pour la première fois aussi un boitier de batterie en acier inoxydable (probablement fabriqué par Sunway) pour dissiper la chaleur. Cette solution serait moins efficace que l’aluminium en terme de dissipation, mais l’acier inoxydable aurait l’énorme avantage d’être beaucoup plus résistant à la corrosion. Ce choix permettrait aussi à Apple de se conformer aux directives de l’Union européenne concernant la réparabilité et la remplaçabilité des batteries de mobiles. Cette nouvelle génération de batterie à haute densité devrait intégrer l’ensemble de la gamme d’iPhone 17/17 Pro en 2025.