Apple devrait s’améliorer au niveau de la batterie des différents iPhone 16, avec une hausse attendue sur trois modèles. L’un d’entre eux, l’iPhone 16 Plus, connaitrait par contre une baisse.

Il y a déjà eu une fuite sur les capacités de batterie, mais celle de l’iPhone 16 Pro manquait. Aujourd’hui, le leaker OvO Baby Sauce OvO sur Weibo partage la liste complète. Voici le détail :

iPhone 16 : 3 561 mAh, en hausse de 6% par rapport à l’iPhone 15

iPhone 16 Plus : 4 006 mAh, en baisse de 9% par rapport à l’iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro : 3 355 mAh, en hausse de 2,5% par rapport à l’iPhone 15

iPhone 16 Pro Max : 4 676 mAh, en hausse de 5% par rapport à l’iPhone 15

La vraie surprise ici est l’iPhone 16 Plus avec la supposée baisse de 9%. C’est à se demander pourquoi Apple ferait ce choix alors que les autres modèles connaitraient une hausse.

Lorsque l’iPhone 14 Plus a vu le jour, il a permis d’avoir un appareil avec le même écran de 6,7 pouces que l’iPhone 14 Pro Max sans payer le prix fort. En outre, l’iPhone 14 Plus présentait l’avantage d’une batterie de plus grande capacité que l’iPhone 14 Pro Max, ce qui a permis à Apple de présenter l’appareil comme offrant la meilleure autonomie.

Toutefois, avec l’arrivée des iPhone 15, Apple a augmenté la capacité de la batterie de l’iPhone 15 Pro Max pour en faire la plus grande batterie jamais utilisée dans un iPhone.