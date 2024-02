Les iPhone 16 vont proposer de batteries plus importantes, ce qui devrait se traduire par une meilleure autonomie. Mais attention : cela ne concernera visiblement pas tous les modèles.

Si l’on en croit une fuite du leaker Majin Bu, l’iPhone 16 aura une batterie avec une capacité de 3 561 mAh. En comparaison, celle de l’iPhone 15 est de 3 349 mAh. Le gain d’une année à l’autre serait ainsi de 6%. Vient ensuite l’iPhone 16 Plus qui proposerait une batterie de 4 006 mah. Celle de l’iPhone 15 Plus est de 4 383 mAh. Il serait donc question d’une baisse de 9%, ce qui peut surprendre.

Un autre modèle est l’iPhone 16 Pro Max qui embarquerait une batterie de 4 676 mAh, contre 4 422 mAh pour l’iPhone 15 Pro Max. Ici, le gain d’une année sur l’autre serait de 5%. En revanche, la fuite du jour ne mentionne pas la capacité pour l’iPhone 16 Pro.

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 7, 2024