Maintenant que les iPhone 15 et 15 Pro sont officiels, il est intéressant de découvrir quelques informations qu’Apple ne partage pas publiquement. Il est notamment question des capacités de batteries, avec l’information qui est dévoilée grâce au régulateur chinois.

Capacités de batteries des iPhone 15

On apprend que les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ont tous les quatre des batteries plus grosses par rapport aux iPhone 14 équivalents. Voici les capacités pour les iPhone 15 :

iPhone 15 : 3 349 mAh

iPhone 15 Plus : 4 383 mAh

iPhone 15 Pro : 3 274 mAh

iPhone 15 Pro Max : 4 422 mAh

En comparaison, voici celles pour les iPhone 14 :

iPhone 14 : 3 279 mAh

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh

Comme nous pouvons le voir, les hausses sont respectivement de 2,13%, 1,34%, 2,31% et 2,29%. Autant dire que c’est léger d’une année sur l’autre.

Malheureusement, la hausse de la capacité de batterie et la puce A17 qui se repose sur le processus de gravure de 3 nm (contre 5 nm pour l’A16) ne permettent pas d’améliorer l’autonomie. En effet, Apple a révélé que les valeurs pour les iPhone 15 sont identiques à celles des iPhone 14. C’est donc 20 heures pour l’iPhone 15, 26 heures pour l’iPhone 15 Plus, 23 heures pour l’iPhone 15 Pro et 29 pour l’iPhone 15 Pro Max.

