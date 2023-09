La supply chain ne peut déjà plus suivre le rythme. Si l’on en croit Goldman Sachs, la demande pour l‘iPhone 15 Pro Max excèderait de loin les capacités actuelles de production, au point que les dates de livraison pour ce modèle glissent désormais au mois de novembre. Cette information confirme les déclarations de l’analyste Ming Chi Kuo, généralement de très bonnes sources. Contrairement à ce que l’on peut encore lire ici ou là, cette rupture de stocks n’est pas due à une production faible destinée à artificiellement donner l’impression d’un immense succès : l’iPhone 15 Pro Max se vend réellement dans d’énormes proportions, à l’instar d’ailleurs de son prédécesseur qui était le modèle de smartphone le plus vendu dans le monde.

Les analystes de Goldman Sachs se disent d’autant plus impressionnés que les iPhone 15 Pro et Pro Max réaliseraient un énorme carton en Chine alors même que Huawei vient de lancer son premier modèle 5G sous embargo US : « Par région, la Chine continentale connaît certains des délais de livraison les plus longs pour les Pro et Pro Max » conclut le billet de la Banque d’affaires. Cette tendance n’est pas propre à Chine : « Les iPhone 15 Pro et Pro Max connaissent les délais de livraison les plus longs dans toutes les régions », poursuit Goldman Sachs, « tandis que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus connaissent généralement des délais de livraison plus habituels, à l’exception de l’iPhone 15 Plus en rose. qui connaît des délais de livraison de 4 semaines aux États-Unis. » Bref, un énorme carton, et sur les modèles les plus chers qui plus est. La crise, quelle crise ?