Il y a une petite déception au sujet des iPhone 15 et de l’autonomie. Apple annonce qu’elle est identique à celle des iPhone 14. Et pour le coup, c’est une surprise.

De nombreuses rumeurs ont vu juste sur les iPhone 15 et d’autres n’ont pas été bonnes. Nous sommes dans la seconde situation pour l’autonomie. Les fuites avaient indiqué que les iPhone 15 allaient avoir de plus grosses batteries. Aussi, la puce A17 a un processus de gravure en 3 nm, contre 5 nm pour l’A16, ce qui améliore les performances et permet de moins consommer. Et pourtant, Apple annonce exactement la même autonomie d’une année sur l’autre.

Pour l’iPhone 15 par exemple, Apple annonce jusqu’à 20 heures en lecture vidéo, 16 heures en streaming vidéo et jusqu’à 80 heures en lecture audio. Ce sont exactement les mêmes données que pour l’iPhone 14. Du côté de l’iPhone 15 Plus, Apple annonce jusqu’à 26 heures en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 100 heures en lecture audio. Là encore, c’est strictement identique à l’iPhone 14 Plus.

L’histoire se répète pour les iPhone 15 Pro. Le modèle de 6,1 pouces propose jusqu’à 23 heures en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 75 heures en lecture audio. Du côté de l’iPhone 15 Pro, on retrouve jusqu’à 29 heures en lecture vidéo, 25 heures en streaming vidéo et jusqu’à 95 heures en lecture audio. Ce sont des données identiques aux iPhone 14 Pro et Pro Max.

On peut en tout cas espérer qu’Apple a corrigé les problèmes avec la batterie. Plusieurs utilisateurs ont signalé que l’état de santé de la batterie des iPhone 14 se dégradait beaucoup plus vite que celui des modèles précédents.