Les iPhone 15 sont disponibles depuis cette semaine et il se trouve que l’iPhone 15 Plus est le modèle qui propose la meilleure autonomie. Le téléphone arrive même faire mieux que les précédents smartphones d’Apple.

Le YouTubeur Mrwhosetheboss a fait le test pour comparer l’autonomie des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, ainsi que les iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 et 14 Pro Max. Le test consiste à simuler un usage standard de son smartphone, à savoir regarder des vidéos sur TikTok, passer des appels vidéo via Zoom, enregistrer des vidéos ou encore jouer des jeux, le tout non-stop.

Voici les résultats :

iPhone 15 Plus : 13 heures et 19 minutes

iPhone 15 Pro Max : 11 heures et 41 minutes

iPhone 13 Pro Max : 11 heures et 19 minutes

iPhone 14 Pro Max : 10 heures et 54 minutes

iPhone 15 : 9 heures et 57 minutes

iPhone 15 Pro : 9 heures et 20 minutes

iPhone 14 : 9 heures et 2 minutes

L’iPhone qui avait jusqu’à présent la meilleure autonomie était l’iPhone 13 Pro Max. Il a donc été battu par l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Plus. On peut également constater que les différents iPhone 15 font mieux que leurs prédécesseurs, ce qui est une bonne nouvelle.

Pour rappel, Apple a augmenté la capacité de batterie des quatre iPhone 15 par rapport aux modèles de l’an dernier.