Les iPhone 15 et 15 Pro devraient proposer une meilleure autonomie, si l’on se base sur les capacités de batterie en hausse. La fuite vient d’un supposé employé de Foxconn, le groupe qui assemble les iPhone, qui a discuté avec ITHome.

Avant toute chose, voici les capacités de batteries des iPhone 14 :

iPhone 14 : 3 279 mAh

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh

Et voici donc les supposées capacités de batteries pour les iPhone 15 :

iPhone 15 : 3 877 mAh (+18,24%)

iPhone 15 Plus : 4 912 mAh (+ 13,57%)

iPhone 15 Pro : 3 650 mAh (+14,06%)

iPhone 15 Pro Max : 4 852 mAh (+12,24%)

Il faut savoir qu’Apple avait déjà augmenté la taille de la batterie pour certains iPhone 14 par rapport aux iPhone 13. L’histoire se répéterait donc avec les iPhone 15, sauf que cela concernerait tous les modèles et le gain cette année ne serait pas négligeable.

Le modèle le mieux loti serait l’iPhone 15 Plus, suivi par l’iPhone 15 Pro Max. On retrouverait ensuite l’iPhone 15 et enfin l’iPhone 15 Pro.

Le gain en autonomie devrait donc se remarquer, tout particulièrement sur les modèles Pro. En effet, ils embarqueront la puce A17 qui aura un processus de gravure en 3 nm, ce qui améliorera les performances tout en réduisant la consommation d’énergie. Pour leur part, les modèles non-Pro auront le droit à la puce A16 (5 nm) que l’on retrouve déjà dans les iPhone 14 Pro et Pro Max.