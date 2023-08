Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont vu le jour il y a moins d’un an et l’état de santé de la batterie inquiète déjà. Plusieurs utilisateurs ont constaté une chute importante, si l’on compare avec les précédents iPhone.

Un problème avec la batterie des iPhone 14 Pro ?

Pour de nombreuses personnes, l’état de santé de la batterie de l’iPhone 14 Pro est déjà autour de 90%. L’information est disponible en se rendant dans Réglages > Batterie > État de santé de la batterie et recharge.

Plusieurs personnes notent que la batterie était au-dessus de 95% et même proche de 100% avec les précédents iPhone après la première année. Là, on est en moyenne autour de 90%. La différence peut sembler légère, mais on peut naturellement se douter que la situation ne va pas s’améliorer avec le temps.

I don’t understand anything about battery health and I’m really pissed about this result less than one year after I bought my 14 Pro: pic.twitter.com/LNPHn49fVC — Matou 🐿 (@MatouEcureuil) August 11, 2023

I’ve gotta have one of the lowest % battery health for a launch day iPhone 14 Pro. Yikes 🪫 pic.twitter.com/SecpO4Cxhw — Wade (@TechDaily) August 2, 2023

iPhone 14 Pro Max is holding strong at a ridiculous 90% battery health. Never had it drop below 100% at this time in the year. pic.twitter.com/jRce38Js5F — Aaron Zollo (@zollotech) August 2, 2023

My iPhone 14 Pro is officially useless 🙃 After 10 months, my battery health has dropped under 90% pic.twitter.com/wnsVIq5tjO — Apple Hub (@theapplehub) August 3, 2023

Quel est le problème ?

Pourquoi cette baisse par rapport aux autres modèles ? Il est difficile de répondre précisément ici, mais il est possible qu’Apple ait modifié son algorithme pour déterminer l’état de santé. Une autre possibilité est que l’écran allumé en permanence (Always-On Display) n’aide pas vraiment. Apple réserve cette fonctionnalité aux iPhone 14 Pro, les autres modèles n’y ont pas le droit. Une autre hypothèse est la luminosité de pointe qui peut atteindre 2 000 nits, soit presque le double de l’iPhone 13 Pro. Mais cet élément en particulier devrait plutôt avoir un impact sur l’autonomie au quotidien, plutôt que l’état de santé général.

Les rumeurs suggèrent que les iPhone 15 (tous les modèles, pas seulement les Pro) auront le droit à des batteries plus grosses. On peut donc espérer qu’Apple opérera à des améliorations à plusieurs niveaux.

Pour information, votre iPhone est éligible à un remplacement de batterie sans frais supplémentaires si vous avez souscrit un contrat AppleCare+ et si la batterie de votre téléphone conserve moins de 80% de sa capacité d’origine. Pour les autres, le coût de réparation chez Apple est de 119€ pour les iPhone 14 Pro et Pro Max.