Y’aurait-il un petit soucis avec la batterie de la gamme actuelle d’iPhone 14/14 Pro ? Depuis le mois d’août en effet, des propriétaires d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro signalent des niveaux de batterie anormaux à ce stade du produit, soit une batterie en deçà des 90% de capacité alors que l’iPhone 14/14 Pro n’a pas encore atteint sa première année de commercialisation. Bien qu’une diminution de la capacité maximale au fil du temps soit tout à fait normale, le rythme de cette dégradation semble être excessivement rapide pour certains utilisateurs.

En juillet déjà, Sam Kohl du site Apple Track avait mentionné que la capacité de son iPhone 14 Pro, acheté depuis moins d’un an, était à 90 %, un pourcentage jugé « inacceptable ». En août, John Rettinger a rapporté que que son iPhone 14 Pro Max acheté dès le lancement avait également une capacité de 90 %. Joanna Stern du Wall Street Journal a également évoqué la question en août, se demandant pourquoi son iPhone 14 Pro était passé à 88 % de capacité. Le réparateur de l’Apple Store a par la suite précisé que ce modèle avait déjà atteint les 450 cycles de charge. En revanche, l’iPhone 12 Pro de l’épouse de Stern était à 80 % de capacité, et l’iPhone 13 Pro d’un autre rédacteur du journal était à 90 %. Tom Warren de The Verge a signalé que son iPhone 14 était à 91 % et le célèbre Max Weinbach a rapporté de son côté un pourcentage de capacité restante de 89 %.

De fait, il est généralement admis qu’un iPhone ne doit pas descendre en dessous des 90% de capacité de charge après un an ou moins d’un an d’utilisation… dans la limite des 500 cycles de charge. Et l’iPhone de Joanna Stern avait déjà atteint les 450 cycles. Forcément, si l’iPhone est utilisé avec une telle intensité qu’il faut le recharger deux fois par jour, la capacité de charge sera nettement diminuée même au bout d’un an. Il n’en reste pas moins qu’après les premiers retours sur de possibles soucis de batterie, l’écho désormais apporté par des journalistes US renommés est en train de transformer une grogne initiale en petite affaire. L’iPhone 14/14 Pro a t-il vraiment un soucis de gestion de la batterie ? Gageons qu’Apple planche cette fois sérieusement sur le problème…