Ce 16 septembre marque la disponibilité des iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Tous les trois sont disponibles à l’achat. Ils arrivent neuf jours après leur présentation à la keynote d’Apple et une semaine après les précommandes. Pour ce qui est de l’iPhone 14 Plus, il faudra attendre le 7 octobre.

L’iPhone 14 ne connait pas beaucoup d’évolutions par rapport à son prédécesseur. C’est une mise à niveau assez légère, comme l’ont montré les tests. Les principaux changements sont la présence de la puce A15 avec 5 cœurs pour la partie graphique (GPU), une meilleure dissipation de la chaleur, un meilleur flash, de meilleures photos en basse luminosité et le support pour les appels d’urgence grâce à une connexion aux satellites. Mais cette fonctionnalité sera seulement disponible à partir de novembre, qui plus est aux États-Unis et au Canada. Il faudra attendre pour l’avoir dans les autres pays.

Viennent ensuite les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui, pour le coup, sont un peu plus intéressants. Ils embarquent les mêmes changements, ainsi qu’une encoche dynamique (qu’Apple nomme Dynamic Island), la puce A16, un capteur photo principal de 48 mégapixels, des bordures un peu plus fines autour de l’écran et plus encore.

Les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max sont disponibles à l’achat chez Apple, ainsi que chez les revendeurs suivants :

Amazon :

À la Fnac :

Chez Darty :

Boulanger :

Chez Cdiscount :

Si vous préférez passer par un opérateur, voici les liens vers chacun d’entre eux :