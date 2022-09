Les iPhone 14/Plus/Pro/Pro Max sont disponibles en précommande

Apple propose aujourd’hui les précommandes pour ses iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les premières livraisons se feront dans une semaine, à savoir le 16 septembre, sauf pour l’iPhone 14 Plus qui arrivera le 7 octobre.

Apple a annoncé ses quatre iPhone 14 lors d’une keynote cette semaine. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus n’apportent pas beaucoup d’évolutions par rapport aux modèles de l’an dernier. C’est une mise à niveau assez modeste. Les principaux changements sont la présence de la puce A15 avec 5 cœurs pour la partie graphique (GPU), une meilleure dissipation de la chaleur, un meilleur flash, de meilleures photos en basse luminosité et le support pour les appels d’urgence grâce à une connexion aux satellites. Mais ce sera seulement disponible à partir de novembre, qui plus est aux États-Unis, au Canada et nulle part ailleurs.

Viennent ensuite les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui, pour le coup, sont un peu plus intéressants. Ils embarquent les mêmes changements, ainsi qu’une encoche dynamique (qu’Apple nomme Dynamic Island), la puce A16, un capteur photo principal de 48 mégapixels, des bordures un peu plus fines autour de l’écran et plus encore.

L’iPhone 14 (6,1 pouces) est disponible avec 128 Go de stockage pour le modèle base. Il y a ensuite 256 et 512 Go. Les prix sont respectivement 1 019€, 1 149€ et 1 409€. L’iPhone 14 Plus (6,7 pouces) a le droit aux mêmes capacités de stockage avec les prix de 1 169€, 1 299€ et 1 559€. Pour ce qui est de l’iPhone 14 Pro, les capacités de stockage sont 128, 256 et 512 Go, ainsi qu’un modèle avec 1 To. Les prix sont 1 329€, 1 459€, 1 719€ et 1 979€. Quant à l’iPhone 14 Pro Max, on retrouve les mêmes stockages pour 1 479€, 1 609€, 1 869€ et 2 129€.