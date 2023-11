Ming-Chi Kuo voit de plus en plus loin dans sa boule de cristal. L’analyste a publié aujourd’hui une note faisant état de l’avancement de Largan dans le domaine des lentilles optiques pour les prochains capteurs photo des iPhone. Le fournisseur concevrait actuellement une nouvelle lentille en verre qu’Apple pourrait adopter dans les iPhone 17 ou iPhone 18. Ces lentilles 1G6P (6 composants) offrent une meilleure compacité dans le bloc photo que les optiques 8P tout en proposant de meilleures performances optiques grâce à l’emploi de verre moulé. En outre, les lentilles hybrides verre-plastique sont plus résistantes à la déformation.

Ce type de lentilles hybrides embarque déjà dans les actuels iPhone 15 Pro Max, mais l’analyste laisse ici comprendre que cette technologie d’objectif hybride sera disponible sur l’ensemble des modèles Pro de 2025 ou 2026. L’avance technologique de Largan expliquerait aussi pourquoi Apple privilégierait ce fournisseur à Sunny Optical pour la production de lentilles hybrides des futurs modèles d’iPhone Pro. Apple n’ayant pas de « chouchou » attitré dans sa supply chain, nul doute que ce choix incitera les autres fournisseurs à redoubler d’efforts…