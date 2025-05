Apple compte augmenter la taille de l’écran de son iPhone 17, au point que ce sera la même chose que le modèle Pro. L’information avait déjà fuité il y a quelques mois et elle se confirme une nouvelle fois aujourd’hui grâce aux informations de l’analyste Ross Young, souvent très bien renseigné.

Un écran de 6,3 pouces pour l’iPhone 17

L’iPhone 17 va avoir le droit à un écran de 6,27 pouces (et on se doute qu’Apple va arrondir à 6,3 pouces). L’année dernière, Apple avait déjà augmenté la taille des écrans des iPhone 16 Pro et Pro Max en passant respectivement de 6,1 pouces à 6,3 pouces et de 6,7 pouces à 6,9 pouces. Les iPhone 16 et 16 Plus n’avaient pas bougé cependant, restant à 6,1 et 6,7 pouces respectivement. Cette année, c’est l’iPhone 17 standard qui va voir son écran grandir.

Pour ce qui est des iPhone 17 Pro et Pro Max, Apple resterait sur 6,3 et 6,9 pouces. Quant à l’iPhone 17 Air, les rumeurs suggèrent que ce sera une dalle de 6,6 ou 6,7 pouces.

Il est bon de rappeler qu’il y aura une autre nouveauté intéressante cette année pour l’iPhone 17 standard : le support de ProMotion et donc d’un taux de rafraichissement pouvant atteindre 120 Hz. Les iPhone Pro supportent déjà ce système, mais pas le modèle standard ni le modèle Plus. Cela va changer cette année. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, les rumeurs indiquent que l’iPhone 17 supportera la fonction d’écran toujours allumé (Always On Display). Ça et les 120 Hz seront possibles grâce à l’usage d’une dalle LTPO. Les iPhone Pro ont déjà une telle dalle.