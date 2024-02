Les bonnes nouvelles s’accumulent concernant l’iPhone 17 : des sources proches de la supply chain indiquent qu’Apple prévoirait d’intégrer ses technologies Always-On et ProMotion (avec taux de rafraîchissement de 120 Hz), auparavant exclusives aux modèles d’iPhone Pro, dans les modèles standard d’iPhone et ce dès 2025. Les iPhone 17 et 17 Plus devraient donc tous être équipés d’affichages OLED (fabriqués par BOE) utilisant des panneaux à oxyde polycristallin à basse température (LPTO), des dalles permettant des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le ProMotion et ralentissant jusqu’à 1 Hz pour l’affichage Always-On (qui permet d’afficher en permanence sur l’iPhone des informations de date et d’heure, entre autres).

Outre donc un gain d’autonomie (les dalles LTPO consomment moins que les dalles OLED classiques), l’iPhone 17 bénéficierait donc aussi des fonctions permises par la technologie d’affichage LTPO, rapprochant cette fois un peu plus les iPhone « standards » des modèles Pro. Gageons qu’Apple trouvera encore un moyen de distinguer les deux gammes histoire de justifier le tarif très élevé des modèles Pro. On pense notamment au bloc photo, devenu particulièrement performant sur les iPhone Pro alors que les modèles standards doivent se contenter d’un bloc photo nettement plus conventionnel (et il faut le dire bien moins compétitif par rapport aux modèles Android situés sur la même grille tarifaire).