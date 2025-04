Plusieurs fuites ont déjà vu le jour pour iOS 19, évoquant notamment une mise à jour avec une nouvelle interface et des nouveautés autour de la productivité, notamment sur iPad. Aujourd’hui, une nouvelle information voit le jour.

Si l’on en croit le leaker Majin Bu, iOS 19 permettra aux iPhone avec un port USB-C de supporter les écrans externes avec un nouvel affichage. Il serait ainsi possible d’avoir l’interface de son iPhone sur un moniteur pour réaliser diverses tâches, ce qui peut être utile selon la situation. Apple proposerait une interface plus ou moins similaire à celle que l’on retrouve avec la fonction Stage Manager, déjà disponible sur Mac et iPad.

Stage Manager sur iPad actuellement

« Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mode bureau complet, cela permettra aux utilisateurs d’étendre leur espace d’écran, ce qui est idéal pour les présentations, l’édition ou la visualisation améliorée », indique le leaker.

Il est d’ores et déjà possible de connecter son iPhone à un écran à l’aide d’un câble. Apple propose une fiche d’assistance sur son site qui explique le fonctionnement. Mais le mode actuel permet uniquement d’avoir une simple recopie d’écran. Avec iOS 19, Apple proposerait une nouvelle interface, mais uniquement pour ceux qui ont un iPhone avec un port USB-C. Pour rappel, les premiers téléphones d’Apple avec un port USB-C ont été les iPhone 15.

Apple annoncera iOS 19 le 9 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025.