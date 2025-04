Nous savons déjà qu’iOS 19 sur iPhone va avoir le droit à une nouvelle interface et ce sera la même chose pour iPadOS 19 sur iPad. Et si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, la mise à jour sur iPad se rapprochera de l’expérience proposée sur macOS.

iPadOS 19 serait une mise à jour très axée sur la productivité, le multitâche et la gestion des fenêtres des applications. Apple ne compte pas proposer macOS sur l’iPad, mais les utilisateurs auront le droit à plusieurs éléments qui pourront rappeler le système d’exploitation du Mac.

Cela fait des années maintenant que des utilisateurs se plaignent d’iPadOS, jugeant que le système d’exploitation est beaucoup trop limité, tout particulièrement quand on connaît les puces qu’Apple utilise. Rien que le dernier iPad Pro par exemple, il utilise la puce M4, la même que l’on retrouve dans certains Mac. Autant dire que la puissance est au rendez-vous. Et pourtant, l’expérience d’iPadOS est nettement moins intéressante que celle de macOS, où les possibilités sont bien plus nombreuses.

Apple annoncera iPadOS 19 le 9 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Il y aura également iOS 19 pour iPhone, macOS 16 pour Mac, watchOS 12 pour Apple Watch, tvOS 19 pour Apple TV et visionOS 3 pour Apple Vision Pro. Si l’on se base sur les années précédentes, Apple proposera la première bêta dans la foulée et la version finale en septembre.