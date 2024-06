Dans son livre blanc paru aujourd’hui, Apple promet un meilleur support des écrans et batteries d’iPhone tiers pour 2024. Une date exacte n’est pas encore communiquée.

Apple parle d’abord du système True Tone des écrans d’iPhone et indique :

La fonction True Tone nécessite un étalonnage précis pour fonctionner correctement et il n’est pas possible d’engager un étalonnage par défaut pour les écrans tiers, ce qui peut entraîner un comportement inattendu. C’est pourquoi Apple désactive la fonction True Tone lorsque des écrans tiers sont utilisés, mais active tous les autres aspects de l’écran. Afin d’offrir une prise en charge plus complète des composants tiers, Apple permettra aux consommateurs, à partir de 2024, d’activer la fonction True Tone avec des composants tiers afin d’obtenir les meilleures performances possibles.

Ils pourront désactiver True Tone dans les réglages si l’écran ne donne pas satisfaction.