Une nouvelle fuite contredit les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air bénéficieraient de la technologie ProMotion. Alors qu’il s’était dit que l’écran 120 Hz à taux de rafraîchissement variable serait au rendez-vous, Apple opterait finalement pour une solution moins avancée.

Un écran 120 Hz, mais sans ProMotion

Lancée en 2021 avec les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, la technologie ProMotion, qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran, reste exclusive aux modèles Pro. Plusieurs rumeurs laissaient entendre qu’Apple l’étendrait cette année à l’iPhone 17 standard et à l’iPhone 17 Air. Cependant, le leaker Fixed Focus Digital affirme, citant ses sources, que ces modèles embarqueront « un écran 120 Hz standard, sans taux de rafraîchissement adaptatif ».

Concrètement, Apple utiliserait toujours des dalles LTPS pour ses modèles non-Pro, mais avec un taux fixe de 120 Hz, contre 60 Hz pour les iPhone 16 et 16 Plus. Cette amélioration garantit une fluidité accrue pour le défilement, les animations et les transitions d’interface. Toutefois, un taux fixe à 120 Hz consomme plus au niveau de la batterie, même pour du contenu statique, contrairement à ProMotion qui optimise l’autonomie en adaptant le rafraîchissement aux besoins (entre 1 et 120 Hz).

Pas d’écran toujours allumé

L’absence de ProMotion entraîne une autre limitation : l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air ne devraient pas proposer l’écran toujours allumé (Always-On Display). Cette fonctionnalité, disponible sur les modèles Pro, permet d’afficher l’heure, les widgets, les notifications et le fond d’écran sur l’écran verrouillé, même en veille. Sans taux de rafraîchissement variable, cette option devient techniquement difficile à implémenter tout en préservant l’autonomie.

Cette décision, si confirmée, montre qu’Apple continue de réserver ses technologies d’écrans les plus avancées aux modèles Pro, maintenant un écart entre ses gammes. Si l’écran 120 Hz fixe offre une expérience visuelle plus fluide que les 60 Hz actuels, les utilisateurs pourraient regretter l’absence de l’optimisation énergétique et des fonctionnalités avancées de ProMotion.