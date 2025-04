Après iOS 19 et le support des écrans externes sur iPhone façon Stage Manager, le leaker Majin Bu détaille quelques nouveautés attendues sur iPad avec iPadOS 19.

Un des changements sur iPadOS 19 est que l’iPad afficherait une barre des menus lorsque l’utilisateur connecte un clavier Magic Keyboard. La barre des menus serait située en haut de l’écran, à l’instar de ce que l’on retrouve déjà sur Mac. Cela permettrait d’avoir une expérience se rapprochant plus ou moins de macOS. Une précédente fuite avait déjà indiqué qu’Apple voulait justement miser sur la productivité avec iPadOS 19 et proposer une expérience similaire à celle du Mac.

Une autre nouveauté d’iPadOS 19 serait la présence de Stage Manager 2.0. Il n’y a pas beaucoup d’informations à son sujet pour le moment.

Pour rappel, la version actuelle de Stage Manager sur iPad propose une fonctionnalité multitâche qui permet de gérer plusieurs fenêtres et applications de manière plus flexible et organisée. Cela offre la possibilité de redimensionner, déplacer et superposer plusieurs fenêtres sur l’écran, facilitant ainsi le travail sur plusieurs applications simultanément. Lorsque l’utilisateur active Stage Manager, l’application principale est affichée au centre, tandis que les autres applications ouvertes sont regroupées sur le côté gauche pour un accès rapide. Cette fonctionnalité rapproche l’expérience iPadOS de celle de macOS en proposant une gestion plus fluide des fenêtres, avec la possibilité de regrouper des applications pour des projets spécifiques et même d’utiliser un écran externe pour étendre l’espace de travail.

Apple annoncera iPadOS 19 le 9 juin prochain à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025.