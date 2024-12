Le Wall Street Journal partage aussi quelques informations sur l’iPhone 17 Air et le futur iPhone pliable. Il s’agit plus de confirmations que de réelles révélations, sachant que la plupart des informations ont déjà été dévoilées.

iPhone 17 Air moins moins que les modèles Pro

Pour ce qui est de l’iPhone 17 Air, nous avons une nouvelle confirmation qu’il sera plus fin que les modèles existants. Une dimension précise n’est pas communiquée, mais les derniers bruits de couloirs font état d’une épaisseur autour de 6,25 mm. En comparaison, l’iPhone 16 fait 7,8 mm et l’iPhone 16 Pro fait 8,25 mm. Il s’agirait, de fait, de l’iPhone le plus fin jamais proposé par Apple. C’est l’iPhone 6 qui détient le record à ce jour avec ses 6,9 mm d’épaisseur.

D’autre part, Apple aurait l’intention de proposer l’iPhone 17 Air à un prix inférieur à celui des iPhone 17 Pro. Pour donner une idée, l’iPhone 16 Pro débute à 1 229 euros. Cela commence même à 1 479 euros pour l’iPhone 16 Pro Max. Il se pourrait donc que l’iPhone 17 Air soit autour de 1 119 euros, ce qui représente le prix de l’iPhone 16 Plus.

Ce nouvel iPhone fin est toujours annoncé pour ne pas avoir les éléments que l’on retrouve sur les modèles Pro. Par exemple, Apple proposera un seul capteur photo à l’arrière.

Deux appareils pliables en préparation

Dans le même temps, le Wall Street Journal dit qu’Apple prépare deux appareils pliables. Le premier est un iPhone pliable qui aurait un écran plus grand que celui de l’iPhone 16 Pro Max (qui fait 6,9 pouces) une fois déplié, ce qui implique au moins une dalle de 7 pouces.

Apple, qui rencontre des difficultés techniques avec la charnière, mise désormais sur un mécanisme de pliage vers l’intérieur, à la manière de ses concurrents. Prévu pour 2026, cet iPhone pourrait encore subir des retards afin de garantir sa qualité et sa robustesse.

L’autre appareil est annoncé pour avoir un écran de 19 pouces une fois déplié. C’est assez raccord avec ce qu’a annoncé Bloomberg il y a quelques heures, parlant d’un iPad « géant » pour 2028.